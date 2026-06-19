Dominik'te Kıskançlık Depremi! Survivor Ramazan'ın Eşinin Beyza'ya Bakışı Gündem Oldu!

Ekranların en çok izlenen ve en uzun soluklu yarışma programı Survivor 2026!da aylardır süren Dominik macerasında dev final günü geldi çattı. Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı büyük finale saatler kala dün akşam ekrana gelen yarı final maratonu parkurdaki rekabet kadar konseydeki aileler arası yüksek tansiyonla da tarihe geçti. Sercan Yıldırım ve Ramazan Sarı'nın elendiği Mert Nobre ve Nagihan Karadere'nin finale yürüdüğü geceye Ramazan'ın eşinin canlı yayındaki "Beyza" kıskançlığı damga vurdu.

1 Ocak'ta başlayan ve aylardır ekranları kasıp kavuran Survivor 2026 serüveninde nihayet o büyük gün geldi çattı! Dominik'teki çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından 19 Haziran Cuma (bugün) günü canlı yayında gerçekleşecek büyük finalin koltukları sahiplerini buldu. Kıran kırana geçen yarı final gecesinde adını finale yazdıran son isim Nagihan Karadere olurken ekran başındakiler yarışma kadar aileler arasındaki tansiyona da kilitlendi.

Finalin Adı: Mert Nobre ve Nagihan Karadere

Nagihan, Sercan, Ramazan ve Nobre'nin son dörde kalarak şampiyonluk mücadelesi verdiği adada ilk olarak çeyrek finalde Sercan Yıldırım elenmişti. Kalan üç isimle devam eden yarı final sembol oyunlarında ise ilk finalist eski futbolcu Mert Nobre olmuştu. Gecenin son ve en kritik eşiğinde ise ikinci finalist olabilmek için parkurların iki güçlü ismi Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Nefeslerin tutulduğu saniyelerin yarıştığı oyunda ağırlığını koyan Nagihan Karadere Survivor 2026'nın ikinci finalisti olarak adını dev finale yazdırmayı başardı.

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Ekran başındakileri parkurdaki rekabet kadar heyecanlandıran bir diğer olay ise yarı final konseyine damga vuran kıskançlık krizi oldu. Elenen yarışmacılardan Ramazan Sarı'nın eşinin kocasını yarışmacılardan Beyza'dan kıskandığı anlar kameralara yansıdı.

Hatırlanacağı üzere adalar ayrıyken Beyza yarışma kurallarını ve fiziki şartları zorlayarak Sercan Yıldırım'ın adasına yüzerek geçmiş ikili bir ağacın altında baş başa yakalanarak uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Bu geçmiş olayların gölgesinde Ramazan'ın eşinin canlı yayındaki kıskançlık dolu bakışları ve tavırları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Yarı finalde yaşanan bu aile içi gerilim adadaki şampiyonluk yarışının bile önüne geçerken izleyiciler sosyal medyada "Survivor tarihinin en unutulmaz yarı finali" yorumlarında bulundu.

Aylardır süren bu zorlu maratonun kazananı 19 Haziran Cuma akşamı canlı yayında Mert Nobre ve Nagihan Karadere arasında yapılacak büyük SMS oylamasının ardından netlik kazanacak. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği Survivor 2026 kupası bu gece sahibini buluyor.