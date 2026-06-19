Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na Aşk Dolu Kutlama!

Magazin dünyasının en örnek ve gözde çiftleri arasında yer alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutlu evlilikleriyle adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Her adımları hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü çiftten bu kez kalpleri ısıtan nostaljik ve romantik bir kutlama karesi geldi. Güzel oyuncu Sinem Kobal eşinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden yaptığı aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

Sinem Kobal 52'nci yaşına giren eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

İki Çocukla Taçlanan Mutlu Evlilik

Gözlerden uzak dingin ve huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu çift uzun yıllara dayanan birlikteliklerini iki güzel çocukla taçlandırmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal aile yaşantılarından kesitleri zaman zaman takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu'yla Sinem Kobal 2016 yılında evlenerek başladıkları mutlu birlikteliklerini sürdürmeye devam ediyor. İkili 2020 yılında dünyaya gelen kızları Lalin'in ardından 2022'de Leyla'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sosyal Medyayı Sallayan Doğum Günü Kareleri

Eşinin yeni yaşına basması vesilesiyle arşivinden en özel fotoğrafları seçen Sinem Kobal'ın paylaşımı yüklendiği an itibarıyla sosyal ağlarda adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Kobal'ın eşine hitap şekli ise aşklarının ilk günkü gibi taze olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu evliliklerini gözler önüne seren ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Sinem Kobal 52'nci yaşına giren eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı. Kobal paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.

Ünlü oyuncunun bu romantik jestine binlerce takipçisinin yanı sıra sanat dünyasından yakın dostları da tebrik mesajlarıyla eşlik etti. Fotoğrafların altına "Maşallah en güzel çift", "Nice mutlu yıllara Deli Yürek" ve "Aşkınız daim olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.