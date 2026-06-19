Buse Varol Tektaş Ailece Tatil Planını Açıkladı!

Gelin Evi sunucusu Buse Varol Tektaş Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Tektaş 26 Haziran'dan sonra Alişan ve çocuklarla tatile çıkacaklarını söyledi.

Buse Varol Tektaş Ailece Tatil Planını Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 12:00

Ekranların sevilen yüzü ve ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş geçtiğimiz gün Etiler'deki lüks bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Şık ve spor tarzıyla dikkat çeken ünlü sunucu hem biten yayın dönemi hem de yaklaşan yaz planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

SHOW TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nin sunuculuğunu yapan Buse Varol Tektaş, Etiler'de objektiflere yansıdı. Tektaş "Okullar kapandıktan sonra bir tatil planımız olacak" dedi.

Gelin Evi Sezon Finali Yaptı Sırada Tatil Var!

Buse Varol tatil bavulunu hazırlamak için kolları sıvadığını söyledi.

2018'de Alişan'la evlenen Burak ve Eliz adında iki çocuğu dünyaya gelen Tektaş tatil planları sorulunca "Okullar kapandıktan sonra bir tatil planımız olacak. Muhtemelen 26'sından itibaren gideceğiz. O tarihlere kadar buralardayız. İşimiz sezon finaline girdi. Şimdi de biraz alışveriş yapmaya geldim" ifadelerini kullandı.

26 Haziran'dan Sonra Alişan ve Çocuklarla Yolculuk Başlıyor

Çocukları Burak ve Eliz'in eğitim hayatını her şeyin önünde tutan ünlü anne okulların kapanış tarihini beklediklerini vurguladı. Takvimi netleştirdiklerini belirten Tektaş haziran ayının son haftası itibarıyla tüm aile birlikte İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşacaklarını müjdeledi. Alışverişini tamamladıktan sonra muhabirlere teşekkür edip el sallayan güzel sunucu lüks aracına binerek Etiler'den ayrıldı.

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