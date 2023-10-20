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Buse Varol “Selahaddin Eyyubi” Dizisiyle Geri Dönüyor!

use Varol, “Selahaddin Eyyubi” dizisiyle uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. TRT1'de seyirciyle buluşacak olan bu dizide, Buse Varol "Zümrüt" karakteri ile izleyenleri büyülemeye hazırlanıyor.

Buse Varol “Selahaddin Eyyubi” Dizisiyle Geri Dönüyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 14:28

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan “Selahaddin Eyyubi” dizisi, 13 Kasım'da seyirciyle buluşmayı planlıyor. Bu beklenen dizi, Akli Film ve Pakistan menşeili Ansari Shah Film'in ortak yapımıdır. Başlangıçta beIN CONNECT için hazırlık süreci yaşayan dizi, devasa bütçesi sebebiyle ana akıma alındı.

Kadroda Yeni İsim: Buse Varol

Uğur Güneş'in başrolde olduğu diziye katılan sürpriz bir isim var: Buse Varol. Varol, son olarak 2018 yılında "Payitaht Abdülhamid" dizisindeki Mislimelek karakteriyle seyircinin karşısına çıkmıştı. Bu dizi sonrasında Alişan ile evlenen ve ardından iki çocuk annesi olan Varol, bir süre setlerden ayrı kalmıştı. Şimdi ise “Selahaddin Eyyubi” dizisiyle oyunculuğa geri dönüyor.

Buse Varol'un Yeni Rolü: Zümrüt

Güzel oyuncu, dizide "Zümrüt" karakterini canlandırarak izleyicinin karşısına çıkacak. Sedat İnci'nin yönetmenliğini yaptığı bu büyük bütçeli dizide, Zümrüt, Şirkuh'un (Sezgin Erdemir) eşi olarak hikayede yer alacak. Buse Varol'un bu projede yer almasıyla birlikte, TRT'de “Alişan’la Hayata Gülümse” programını sunan eşi Alişan ile aynı kanalda bulunmuş olacak.

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