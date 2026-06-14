Buse Varol Eve Döndü! Alişan'dan Eşine Şaşırtan Söz!

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Alişan ve Buse Varol yüzlerde tebessüm oluşturan bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Uzun süredir işi nedeniyle şehir dışında bulunan Buse Varol sonunda evine döndü. Alişan ise eşine kavuşmanın sevincini kendine has esprili üslubuyla takipçileriyle paylaştı.

"Evimin Direği Geldi"

Buse Varol'un eve dönüşüyle adeta bayram havası yaşayan Alişan eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak altına "Çok şükür geldi evimin direği" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Takipçilerin bir kısmı Alişan'ın bu sözlerine kahkahalarla gülerken bir kısmı da çiftin samimi ve doğal halleriyle yıllardır neden bu kadar sevildiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Özellikle "evimin direği" ifadesi sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin detaylarından biri oldu.

Ayrılık Kısa Sürdü Ama Özlem Büyüktü

Buse Varol'un bir süredir televizyon projeleri ve program çalışmaları nedeniyle şehir dışında olduğu biliniyordu. Bu süreçte çocukları ve ev düzeniyle ilgilenen Alişan'ın, eşinin dönüşünü sabırsızlıkla beklediği de paylaşımlarından anlaşılıyordu.

Nihayet beklenen kavuşma gerçekleşince ünlü türkücü, duygularını uzun uzun anlatmak yerine tek bir cümleyle özetlemeyi tercih etti. Ama görünen o ki o tek cümle bile gündem olmaya yetti.

Aşkları Bir Dizi Setinde Başlamıştı

Alişan ve Buse Varol'un hikâyesi yıllar önce aynı projede yer aldıkları bir dizi setinde başlamıştı. İlk görüşte Buse Varol'dan etkilendiği konuşulan Alişan daha sonra sosyal medya üzerinden iletişime geçmiş ve ikili arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşmüştü.

İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayan çift aşklarını açıkça paylaşmış ve ardından evlilik kararı almıştı. 2018 yılında dünyaevine giren ikili daha sonra oğulları Burak ve kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini büyüttü.

"Hayatımın En Uzun Senaryosu"

Alişan yıllar önce ilişkilerinin başlangıcını anlatırken söylediği bir sözle de çok konuşulmuştu. Birlikte rol aldıkları dizinin kısa sürdüğünü belirten ünlü isim "Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum" demişti.

Aradan geçen yıllara rağmen çiftin birbirlerine karşı samimi ve esprili tavırlarını koruması ise hayranlarının en çok sevdiği detaylardan biri olmaya devam ediyor. Bu son paylaşım da bunun en güzel örneklerinden biri oldu.