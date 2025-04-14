Buse Terim’den Sağlık Açıklaması: Küçük Bir Operasyon Geçirdim

Buse Terim, boyun fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Terim, eski gücüne dönmeye odaklanmak istediğini söyledi.

Buse Terim’den Sağlık Açıklaması: Küçük Bir Operasyon Geçirdim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-04-2025 15:59

Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ameliyat olduğunu duyurdu. Bir süredir yaşadığı boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Terim, sağlık durumuyla ilgili detayları takipçileriyle paylaştı.

Ağrıları Hayatını Kısıtlamaya Başladı

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenen, geçtiğimiz yıl ise yollarını ayıran 34 yaşındaki Buse Terim, Instagram hesabından yaptığı açıklamada uzun süredir ağrılarla mücadele ettiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Herkese merhaba. Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim.”

“Eski Gücüme Dönmeye Odaklanmak İstiyorum”

Geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine odaklanan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp, işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepimiz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum.”

Hayranlarından Destek Mesajları Yağdı

Terim’in paylaşımına kısa sürede binlerce “geçmiş olsun” mesajı geldi. Takipçileri ve sevenleri, Buse Terim’e yeniden sağlığına kavuşması için destek verdi. Moda ve sosyal medya içerikleriyle tanınan Terim, iyileşme sürecinde de üretmeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

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