Buse Terim Erzurum’da Aşk Sarhoşu: Yeni Sevgilisiyle Karın Keyfini Çıkardı!

Buse Terim ve sevgilisi, kış mevsiminin tadını çıkarmak için soluğu Erzurum’da aldı. Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in küçük kızı, yaklaşık üç ay önce ilan ettiği yeni ilişkisiyle magazin dünyasında sıkça konuşuluyor. İkili, Palandöken’in eşsiz manzarası eşliğinde romantik bir kar tatili yaparak keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu kareler, Terim’in yeni hayatındaki mutluluğunu gözler önüne seriyor.

Erzurum’da Aşk Rüzgarları Esiyor

Ünlü isim, Instagram dünyasında 'Batuson' kullanıcı adıyla tanınan sevgilisiyle birlikte gün boyu kayak yaptı. Beyaz örtünün üzerinde objektiflere poz veren çift, samimi görüntüleriyle dikkat çekti. Buse Terim, sevgilisiyle olan birlikteliğini daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bu tatil, çiftin kamuoyu önündeki en taze ve dikkat çekici paylaşımlarından biri oldu. Kayak pistlerindeki performanslarının yanı sıra, akşam saatlerinde paylaştıkları aşk pozları da takipçilerinden tam not aldı.

On Yıllık Evlilikten Yeni Bir Başlangıca

Hatırlanacağı üzere Buse Terim, iki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile olan 10 yıllık evliliğini 2024 yılında sürpriz bir kararla noktalamıştı. Boşanma sürecinde yaptığı açıklamada, uzlaşarak çözemedikleri anlaşmazlıklar nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtmişti. Evliliğini sonlandırdıktan sonra bir süre sessiz kalan Terim, yeni sevgilisiyle başlattığı bu ilişki sayesinde hayatında yeni bir sayfa açtı. Erzurum tatili, ünlü ismin bu yeni dönemdeki huzurlu ve enerjik halini yansıtan en net gösterge olarak değerlendiriliyor.