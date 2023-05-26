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Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısı alay konusu oldu!

Ünlü isim Buse Terim, ilginç ayakkabı tercihleriyle sıkça dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sefer de çiçek detaylı bir ayakkabı giyerek peş peşe pozlarını paylaştı. Ancak, bu ayakkabı tercihi takipçileri arasında alay konusu oldu. Instagram hesabında 1,9 milyon takipçisi bulunan Terim, ayakkabısıyla ilgili yapılan yorumlarla karşılaştı.

Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısı alay konusu oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-05-2023 16:55

Buse Terim, hem sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hem de çeşitli etkinliklerdeki tarzıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim. Özellikle ayakkabı tercihleri sıklıkla konuşulan Terim, bu kez çiçek detaylı bir ayakkabıyla görüntülendi. Ayakkabısıyla çektiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Terim, takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Ancak, ayakkabı tercihi takipçileri arasında olumsuz yorumlara neden oldu. Ayakkabının rezalet olduğunu ve rüküşlük olduğunu dile getiren bazı takipçiler, Terim'i eleştirdi. Bu yorumlar, Terim'in paylaşımının altında yoğunlaştı ve tartışmalara yol açtı.

Paylaşım altında yapılan yorumlarda, "Ayakkabı rezalet, rüküşlük", "Bu sefer abartmışsın", "Moda diye her şeyi giymek gerekmiyor", gibi ifadeler yer aldı. Terim'in farklı tarzına alışık olan takipçileri ise onu destekleyerek, "Herkesin tarzı kendine, giydiği ayakkabıda kimseye zararı yok", şeklinde yorumlar yaparak savundu.

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