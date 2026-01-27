Burcu Özberk’ten Yeni Dizi: Son Kare

Gain’in yeni polisiye dizisi Son Kare yayın hayatına başladı. Burcu Özberk, dizide “Sare Komiser” karakterine hayat veriyor.

Burcu Özberk’ten Yeni Dizi: Son Kare
Yayın Tarihi : 27-01-2026 18:03

Gain platformunun yeni polisiye dizisi Son Kare, izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in üstlendiği, yapımcılığını Ceylan Film / Ali Burak Ceylan’ın yaptığı dizide başrolü Burcu Özberk üstleniyor. Dizide Özberk, “Sare Komiser” karakterine hayat veriyor.

Son Kare Gain’de Yayın Hayatına Başladı

Ceylan Film imzası taşıyan Son Kare, Gain platformunda yayınlanmaya başladı. Şu ana kadar dizinin iki bölümü izleyiciyle buluştu. Yapımın yeni bölümleri ise her cuma Gain ekranlarında yayınlanıyor. Polisiye türündeki dizi, kurgusu ve hikâye yapısıyla dikkat çekiyor.

Burcu Özberk’ten Farklı Bir Rol

Dizinin başrolünde yer alan Burcu Özberk, Son Kare’de “Sare Komiser” karakterini canlandırıyor. Oyuncu, kariyerinde daha önce yer aldığı romantik komedi projelerinin ardından bu kez polisiye türünde bir yapımla izleyici karşısına çıkıyor. Sare Komiser karakteri, dizinin merkezinde yer alan isimlerden biri olarak hikâyenin ilerleyişinde önemli bir rol üstleniyor.

Aytaç Çiçek Yönetmen Koltuğunda

Dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek bulunuyor. Daha önce farklı projelere imza atan Çiçek, Son Kare ile Gain için hazırlanan yeni bir polisiye yapımı yönetiyor. Yapımcılığını Ali Burak Ceylan’ın üstlendiği dizi, Ceylan Film çatısı altında hayata geçirildi.

Polisiye Türünde Yeni Bir Yapım

Son Kare, polisiye türündeki kurgusuyla Gain’in dikkat çeken yeni yapımları arasında yer alıyor. Dizinin hikâyesi, suç ve soruşturma ekseninde ilerlerken, karakterler arasındaki ilişkiler de anlatının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Burcu Özberk’in canlandırdığı Sare Komiser karakteri de bu yapının merkezinde konumlanıyor.

Gain platformunda yayınlanmaya başlayan Son Kare, haftalık yayın takvimiyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

