Burcu Özberk’in tatil serüveni devam ediyor

Yaz başında tatile çıkan ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatiline hız kesmeden devam ediyor. "Bayan Tatil" olarak anılan Özberk, deniz ve güneşin tadını çıkararak dolu dolu bir yaz geçiriyor.

Burcu Özberk’in tatil serüveni devam ediyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 10:34

Önce İspanya'ya giden Özberk, geçtiğimiz günlerde menajerinin ısrarı üzerine bir etkinliğe katılmak için kısa süreliğine İstanbul'a döndü. Etkinliğe katılan ve ailesiyle hasret gideren ünlü oyuncu, ardından yeniden bavulunu toplayarak havaalanının yolunu tuttu.

Bu kez rotasını başka bir Akdeniz ülkesi olan İtalya’ya çeviren Burcu Özberk, tatiline burada devam ediyor.

Görünüşe göre, yaz bitmeden Özberk’in tatil serüveni de sona ermeyecek. Ünlü oyuncunun tatil paylaşımları, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.

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