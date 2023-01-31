31 OCAK Salı 23:44
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
İSTANBUL (ASYA)
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
ŞANLIURFA
SİİRT
SİNOP
ŞIRNAK
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
MAGAZİN
KADIN
DİZİ GALERİ
DÜNYA MAGAZİN
SOSYETE
YAŞAM
KÜLTÜR-SANAT
YAZARLAR
GECCE MEKAN
Burcu Özberk'in pozları sosyal medyaya damga vurdu!
"Rüyanda Görürsün" filmiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan 33 yaşındaki Burcu Özberk son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özberk'in paylaşımına yorum yağdı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2023 15:38
5947
OKUNMA
Türk televizyonlarının parlayan yıldızlarından Burcu Özberk, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncunun külotlu çoraplı merdiven pozlarına beğeni yağdı.
Siyah bir body giyen Burcu Özberk, aksesuar olarak ise gümüş küpeler, kolye ve fötr bir şapka tercih etti. Burcu Özberk'e kısa sürede 300 binden fazla beğeni geldi.
Burcu Özberk'in paylaşımını Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam da yorumsuz bırakmadı. Meslektaşına ''Offff'' yorumunu yapan Beril Pozam alev yağdırdı.
Etiketler
Burcu Özberk
Önceki Haber
Engin Altan Düzyatan’dan sete kısa ara
Sonraki Haber
Bostancı'da Buray izdihamı!
Benzer Haberler
Engin Altan Düzyatan’dan sete kısa ara
Özcan Deniz ikinci kez baba oluyor!
ÇOK OKUNANLAR
26-01-2023 14:53
Deren Talu: Kıskanıyor ama tadında bırakıyor
28-01-2023 11:19
Ekin Türkmen: "Evlilik düşünmüyorum, aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor!"
28-01-2023 13:49
Özge Gürel evliliğini anlattı: Birlikte büyüyoruz
25-01-2023 19:15
'Aile' dizisinin ilk tanıtımı gündeme damgasını vurdu
25-01-2023 08:43
Hazal Kaya: Ali’yi evrenden talep ettim
Haberler
MAGAZİN
KADIN
DİZİ GALERİ
DÜNYA MAGAZİN
SOSYETE
YAŞAM
KÜLTÜR-SANAT
VİDEO
DİĞER
Yazarlar
Videolar
Galeriler
İletişim
Kunye