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Gecce Magazin Haberleri

Burcu Özberk'in pozları sosyal medyaya damga vurdu!

"Rüyanda Görürsün" filmiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan 33 yaşındaki Burcu Özberk son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özberk'in paylaşımına yorum yağdı.

Burcu Özberk'in pozları sosyal medyaya damga vurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2023 15:38

Türk televizyonlarının parlayan yıldızlarından Burcu Özberk, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncunun külotlu çoraplı merdiven pozlarına beğeni yağdı.



Siyah bir body giyen Burcu Özberk, aksesuar olarak ise gümüş küpeler, kolye ve fötr bir şapka tercih etti. Burcu Özberk'e kısa sürede 300 binden fazla beğeni geldi.



Burcu Özberk'in paylaşımını Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam da yorumsuz bırakmadı. Meslektaşına ''Offff'' yorumunu yapan Beril Pozam alev yağdırdı.
 

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