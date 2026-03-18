Burcu Özberk ve Metin Hara Arasında Sürpriz Yakınlaşma: Yemek Sonrası Takipleşme Geldi!

Güneşin Kızları ve Aşk Mantık İntikam gibi projelerle gönüllere taht kuran Burcu Özberk, bu kez iş değil aşk iddialarıyla magazin gündeminin zirvesine oturdu. Güzel oyuncunun, dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tanınan yazar Metin Hara ile bir araya gelmesi, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Arkadaş Grubuyla Başlayan Akşam

Her şey, Burcu Özberk’in geçtiğimiz günlerde Metin Hara’nın da içinde bulunduğu bir arkadaş grubuyla akşam yemeğinde buluşmasıyla başladı. Başlarda sıradan bir dost meclisi gibi görünen bu buluşma, yemek sonrasındaki hamlelerle farklı bir boyut kazandı.

Dijital Dünyada "Takipleşme" Hamlesi

Yemeğin ardından ikilinin ilk işi sosyal medyada birbirlerini takibe almak oldu. Magazin kulislerinde bu takipleşme, "arkadaşlıktan öte bir yakınlaşmanın ilk sinyali" olarak yorumlandı.

İddialar sosyal medyada çığ gibi büyürken, ne Burcu Özberk'ten ne de Metin Hara'dan konuya dair bir yalanlama veya doğrulama gelmedi.



Burcu Özberk Ekranlara mı Dönüyor?

Bir süredir setlerden uzak olan Burcu Özberk, geçtiğimiz aylarda Karanlık Oda adlı dijital dizi projesi için silah eğitimi almıştı.