Burcu Özberk ve Gökhan Alkan Roma'da birlikte görüntülendi

Son olarak "Ruhun Duymaz" dizisinde rol alan Burcu Özberk, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Kraliçe" projesinde Gökhan Alkan'ın partneriydi. İkili, dizideki uyumlarıyla dikkat çekmiş ve birbirlerine oldukça yakıştırılmış olsa da aşk iddialarını yalanlamıştı.

Ancak, Alkan ve Özberk'in son olarak Roma'da birlikte görüntülenmesi dikkatleri yeniden üzerlerine çekti. Blogyagmuru adlı sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraflarda, ikilinin baş başa bir restoranda yemek yediği görüldü.

Roma'da romantik bir akşam geçiren çiftin bu görüntüleri, aralarındaki ilişki hakkında yeniden spekülasyonlara yol açtı. İkilinin açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.