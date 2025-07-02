Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”

Burcu Özberk, yoğun set temposunun ardından tatil yapacağını söyledi. “Ülkemde tatil yapmak gibisi yok” diyerek Türkiye’yi övdü.

Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2025 10:23

Burcu Özberk, yaz tatili planlarını netleştirdi. İstanbul’da bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu, yoğun geçen proje sürecinin ardından dinlenmeye hazırlandığını söyledi. Yakın zamanda bir dijital platform için sekiz bölümlük dizi çektiklerini belirten Özberk, “Artık tatil zamanı geldi” dedi.

“Türkiye’nin Her Yeri Cennet”

Alışveriş turu sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burcu Özberk, tatil planlarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Yurt dışı yerine Türkiye’yi tercih ettiğini vurgulayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemde tatil yapmak gibisi yok. Türkiye’nin her yeri ayrı güzel, adeta cennet. Şimdi biraz dinleneceğim ve tatil yapacağım. Bu yoğunluğun ardından iyi gelecek."

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