Burcu Özberk siyah bikinisiyle poz verdi: "İyi gelmez mi..."

Ruhun Duymaz dizisiyle ekranlarda son olarak boy gösteren Burcu Özberk son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından. Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.5 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

Fit görünümüyle dikkat çeken Özberk yazı çok seviyor. Tüm yazı tatilde geçirmek için daha önceki sezonlarda teklifleri daha reddeden güzel oyuncu deniz kenarından pozlarını paylaştı.

Siyah bikinisiyle boy gösteren Burcu Özberk fit görünümüyle hayranlarını mest etti.







Güzel oyuncu paylaşımına "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" notunu düşerek beğeni topladı.