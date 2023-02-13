Burcu Özberk sitem etti: Yaşanan felaketi normalleştirmeyin!

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından ülkenin dört bir yanından yardım kampanyaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmaları sürerken, sosyal medyada afet bölgesinden gelen çok sayıda fotoğraf yayınlanıyor.



Burcu Özberk, afet bölgesinde bazı fotoğraf ve videolara acıklı fon müzikleri eklenmesine tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı bir mesaj ile bu konudaki sitemini dile getirdi:



"SAÇMA SAPAN PAYLAŞMAYIN!"