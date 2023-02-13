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Burcu Özberk sitem etti: Yaşanan felaketi normalleştirmeyin!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden deva mediyor. Bu süreçte deprem bölgesinden gelen fotoğrafların acıklı müzikletle paylaşılması oyuncu Burcu Özberk'i kızdırdı.

Burcu Özberk sitem etti: Yaşanan felaketi normalleştirmeyin!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2023 13:14

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından ülkenin dört bir yanından yardım kampanyaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmaları sürerken, sosyal medyada afet bölgesinden gelen çok sayıda fotoğraf yayınlanıyor.
 

Burcu Özberk, afet bölgesinde bazı fotoğraf ve videolara acıklı fon müzikleri eklenmesine tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı bir mesaj ile  bu konudaki sitemini dile getirdi:
 

"SAÇMA SAPAN PAYLAŞMAYIN!"

"Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin. Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp, saçma sapan paylaşmayın! Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok. Sosyal medyayı bir süre sadece yardım aracı ve iletişim aracı olarak kullanalım. Düşüncelerimiz, duygularımız bize kalsın bir süre, ne olacak?"

 

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