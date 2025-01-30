Burcu Özberk, Londra’dan ev alıyor!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bir süredir dil eğitimi için bulunduğu Londra’yı çok sevince oradan ev almaya karar verdi. Uzun yıllardır aralıksız projelerde yer alan ve ekranlara kısa bir ara veren Özberk, İngiltere’de yaşamına yatırım yapıyor.

Yeni projeleri değerlendirme sürecine giren güzel oyuncu, Londra'da emlakçılarla görüşmeye ve ev bakmaya başladı. Dil eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldığı öğrenilen Özberk’in, yaz aylarını hem Ege’de hem de Londra’da geçirmeyi planladığı belirtiliyor.

Sevilen oyuncunun, Londra’daki yeni yaşamını yakın arkadaşlarıyla da paylaşacağı ve sık sık İngiltere’ye gideceği konuşuluyor.