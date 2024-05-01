Burcu Kıratlı: Çok sabırsızım, tez canlıyım

“Diriliş Ertuğrul” dizisi ile dikkatleri üzerine çeken, ailesinden gizli Müjdat Gezen Sanat Merkezi seçmelerine girerek kadrolu oyuncu olup hayatının dönüm noktasını yaşayan Burcu Kıratlı MAG Mayıs sayısına konuk oldu.

Burcu Kıratlı: Çok sabırsızım, tez canlıyım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2024 14:11

Tiyatro ve kamera önündeki ilk deneyimi ve heyecanının hâlâ kendisiyle olduğunu belirten güzel oyuncu Burcu Kıratlı; setlerde başına gelen unutulmaz anları, annesi ile olan ilişkisini, beğendiği ve değiştirmek istediği yönlerini, hayat felsefesini ve merak edilen daha pek çok konuyu MAG Okurlarıyla paylaştı. 

“Profesyonel anlamda ilk deneyimim tiyatro sahnesinde oldu. Heyecanı hâlâ kalbimde…” açıklamasında bulunan Burcu Kıratlı “Kısa bir süre sonra da ilk kamera deneyimimi yaşadım ve hâlâ aynı heyecan benimle. Her sahneye çıkışımda, her kamera önüne geçtiğimde o küçük kız sevinci ve heyecanını kalbimde hissediyorum” ifadelerini kullandı. 

Kendisinde geliştirmek ve değiştirmek istediği özelliklerini de paylaşan Kıratlı “Çok sabırsızım, tez canlıyım yani! Bunu biraz törpülesem iyi olacak sanki... Duygularımla anlık hareket ederim, biraz durup düşünüp planlı hareket etmek pek bana göre değil. Bunun da üstüne çalışmalıyım sanırım. Zaten öğrenmek ve kendini geliştirmek hiçbir zaman son bulmaması gereken bir durum. Her zaman kendine dönüp, performansını değerlendirip, nerelerde eksik olduğunla yüzleşmelisin. Eksik gördüğün yerlerini, eksiklik ya da bir kusur gibi değil, üstüne çalışırsan değiştirebileceğin bir şey gibi görmelisin” dedi.



Röportajın tamamına MAG Mayıs sayısından ulaşabilirsiniz...  

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