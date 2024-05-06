Burcu Kıratlı, 'Bambaşka Sohbetler'e Konuk Oluyor

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen 'Bambaşka Sohbetler'e konuk oluyor. 18:05'de ekrana gelecek programda Kıratlı'nın oyunculuğa başlama hikayesi, kariyer yolculuğu ve aile yaşantısı dahil pek çok konu gündeme geliyor.

Burcu Kıratlı, 'Bambaşka Sohbetler'e Konuk Oluyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2024 17:30

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen 'Bambaşka Sohbetler' programının bu haftaki konuğu olacak. 18:05'te izleyicilerle buluşacak olan programda, Kıratlı'nın oyunculuğa başlama hikayesi, kariyer yolculuğu ve aile yaşantısı gibi pek çok konu gündeme gelecek.

Kıratlı'nın geçmişten günümüze uzanan kariyeri ve hayatındaki dönüm noktaları, izleyicilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Programda, oyuncunun iş ve özel hayatına dair samimi ve içten açıklamalarıyla birlikte, izleyicilere ilham veren bir sohbet atmosferi oluşturulması bekleniyor.

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