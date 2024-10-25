Burcu Kara'dan Kahramanmaraş'a duygu dolu ziyaret

“Çocukları Görünce Daha da Duygulandım"

Merkezdeki çocuklarla vakit geçirmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Kara, "Kırmızı Çatı, çocuklar ve gençler için kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi. Tamamen gönüllülerin desteğiyle ayakta kalan bu merkez, eğlence ve sanatı bir araya getiren harika bir yer. Çocuklarla birlikte zaman geçirmek, onlarla sohbet etmek istedim. Zaten duygusal biriyim, onları görünce daha da etkilendim," şeklinde duygularını ifade etti.

"Kendi Çocuklarımı Onlarda Gördüm"

Ziyaret sırasında çocukların 29 Ekim için hazırladıkları şiirleri okuduğunu, dans ettiklerini ve birlikte çeşitli oyunlar oynadıklarını anlatan Kara, "Onlarla 'isim-şehir' oynadık, çok keyifliydi. Kendi çocuklarımı onlarda gördüm, yaşadıklarını düşündükçe her şey daha da derinleşiyor," dedi.

“Onları Unutmayalım, Unutturmayalım"

Depremzede çocukların yaşadıkları travmalara rağmen hayata sımsıkı sarılmalarının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Burcu Kara, "O sıcacık gülümsemeleriyle hayata devam ediyorlar. Onları unutmayalım, unutturmayalım. Hayatlarına tam anlamıyla dönene kadar elimizi üzerlerinden çekmeyelim," diyerek topluma önemli bir mesaj verdi.

Ziyaret sırasında çadır kentlerdeki okulları da gezdiğini belirten Kara, "Onlarla sohbet ettik, görüştük. Heyecanları ve umutları gözlerinden okunuyordu," dedi.

Simay Bülbül’ün kurucusu olduğu Kırmızı Çatı’nın gönüllü desteğiyle ayakta durduğunu vurgulayan Kara, "Burada, bu tatlı evlatlarımızın gözlerindeki bir anlık mutluluk bile her şeye değer. İlk günden beri emek veren tüm gönüllülere, öğretmenlere ve burada tanıştığım Kaymakam Hicabi Aytemür'e de desteklerinden dolayı minnettarım. Bundan sonra da bu çocuklara daha sık destek olmaya çalışacağım," dedi.