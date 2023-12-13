Burcu Kara: “Seval, oynadığım en sert karakter.”

Arka Sokaklar'ın ilerleyen bölümlerinde Seval Komiser olarak izleyici karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, diziye dahil olma süreci ve karakteri ile ilgili şunları söyledi:

“Arka Sokaklar, Türkiye'nin efsane işi... prodüktörü çok yakın arkadaşım, setin sinerjisi, mutluluğu çok güzel... Başlarda “Olur mu? Olmaz mı? Huzurla çalışabilecek miyim? “diye düşündüm. Menajerim, eşim herkes çok destekledi. İyi ki kabul etmişim. Çok kıymetli oyuncular var. Tabi onlar yıllardır burada bir aile olmuşlar. Artık çok başka bir dil konuşuyorlar. Setimiz çok huzurlu, mutlu ve çok keyifli... Çok eğleniyorum. İnşallah izleyicilerimize beğenir, takdir eder bizi. Komiser Seval’e gelince, Seval çok başka bir karakter. Ben duygusalımdır, sakinimdir, kimseyi kırmak istemem. Seval ise haksızlığa hiç gelemeyen, hiç affı olmayan biri... O nedenle çok sert ve insanların biraz çekindiği bir karakter. Seval için bu zamana kadar ki en sert karakterim diyebilirim.” dedi.

Arka Sokaklar’ın 18 yıldır devam eden başarısına değinen güzel oyuncu:

“Arka Sokaklar çok seri ve çok doğal... Sevilmesinin en büyük sebebi bence bu. İnanılmaz klasikleşmiş. Çok inandırıcı, çok hayattanlar, çok gerçek her şeyleri. O yüzden de çok başarılılar.” şeklinde ifade etti.

Anne olmanın kariyeri üzerindeki etkisine de değinen Burcu Kara:

“Anne olduktan sonra geri çekiliyim diye bir karar almıyorsun ama, ister istemez çocuğumla ilgileneyim dediğinde tabii ki mecburen ara veriyorsun. Şunu kabul etmek lazım. Annenin de mutlu olması lazım. Mutlu anne, mutlu çocuk demek. Ben sürekli çocuğuma bakayım ve hiç çalışmayayım duygusu beni mutsuz edecekse onu yapmamak lazım. Çalışmak beni mutlu edecekse, daha mutlu, daha enerjik, daha sağlıklı bir anne olacaksam çalışmalıyım. O yüzden kendimi şu an çok daha motive hissettim.” dedi.

Sosyal medya ile ilgili de açıklama yapan güzel oyuncu :

“Sosyal medya tehlikeli bir yer. Senin mükemmel olmaya götüren bir durum var orada. Herkes aynı olmak zorunda değil. Herkesin burnu hokka, dudakları aynı olmaz ki... O zaman birbirinden farklı olmaz ve farklı olmayan fark edilmez. “Zayıflık= Güzellik” diye bir şey yok. Yeter ki ruhun güzel olsun. Sen ruhunu ne kadar zenginleştirirsen, kendine olan güvenin de artıyor ve kendine güvenli bir insan kadar çekici bir şey yok hayatta. Bence sen kendine güvenirsen etrafa da o enerjiyi veriyorsun.“ dedi.

Oyuncu olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Kara:

“Gerçekten kendini beslemek, kendini doldurmak, çok insan gözlemlemek, çok şey yaşamaya çalışmak lazım. Sen bir şey biliyorsan anlat, öğret, göster... Okumanın izlemenin sonu yok. Vaktim olsa izlemek istediğim yüzlerce film, okumak istediğim yüzlerce kitap var.” şeklinde ekledi.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.