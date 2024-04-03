Burcu Esmersoy'un spor videosu gündem oldu! Sadece 30 dakika...

Geçtiğimiz haftalarda lüks saatiyle gündeme gelen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı spor videosuyla adından söz ettiriyor. Her zaman sağlıklı beslenmeye ve düzenli spor yapmaya özen gösteren Esmersoy'un fit görüntüsü dikkat çekiyor.

47 yaşındaki ünlü sunucu, forma girmek için sadece günde 30 dakikanın yeterli olacağını belirttiği egzersiz videosuna, şu notu düştü: "Max 30 dakika süren ve yok haftasonu, yok tatil, yok vaktim yok bahanesine fırsat vermeyen çok basit ama çok etkili ve keyifle yapılan bu antrenman; Isınma hareketleri 10’ar tekrar, Kol hareketleri 15’er tekrar, Bacak hareketleri 15’er tekrar, Karın hareketleri 20-30 tekrar olacak şekilde tekrar edilebilir. Video da yok ama antrenmanı mutlaka stretching ile bitirmek önemle tavsiye."

Esmersoy'un sağlıklı yaşam ve spor konusundaki önerileri, takipçileri tarafından da ilgiyle karşılanıyor.