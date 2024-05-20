Burcu Esmersoy'un reklam pozları sosyal medyada olay oldu

Burcu Esmersoy, bir markaya ait mayo, bikini ve aksesuarlarla büyük beğeni topladı. Ünlü isim, sergilediği pozlarla hayranlık uyandırdı.

Burcu Esmersoy'un reklam pozları sosyal medyada olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2024 17:33

Bir markanın reklam yüzü olan Burcu Esmersoy yeni işbirliğinin tanıtımı için objektiflerin karşısına geçti. Markaya ait mayo, bikini ve aksesuarlarla poz veren Esmersoy'un kareleri büyük beğeni topladı.

Güzelliği ve enerjisiyle en çok tercih edilen sunuculardan biri olan Burcu Esmersoy, işkolikliğiyle tanınan bir isimdir.

Uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül'de İtalya'nın Portofino kentinde sade bir törenle evlenmişti.

Burcu Esmersoy, iş insanı Nazım Akmandil ile iki yıllık ilişkisini geçtiğimiz yaz sonunda evlilikle taçlandırdı ve bu evliliği İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düzenlenen üç ayrı düğünle kutladı.

 

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