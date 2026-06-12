Burcu Esmersoy’un Bikinili Pozuna Bergüzar Korel’den Yorum!

Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaz sezonunu bu kez tropikal cennet Maldivler’de açan 49 yaşındaki Esmersoy yıllara meydan okuyan formu ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim kumsalda çektirdiği bikinili fotoğraflarını Instagram takipçilerinin beğenisine sundu. Sunucunun kaydırmalı gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Paylaşım sosyal medyada günün en çok etkileşim alan içerikleri arasına girdi.

Bergüzar Korel'den İltifat

Esmersoy'un paylaştığı bikinili fotoğraflar sadece hayranlarının ilgisini çekmedi. Ünlü isimler de sunucunun paylaşımına yorum yaptı.

Özellikle ünlü sunucunun fit görünümüne kayıtsız kalamayan Bergüzar Korel'in yaptığı yorum öne çıktı. Esmersoy’un fotoğraflarının altına esprili bir yorum bırakan Korel'in, “Sana bakmaktan bikiniyi göremiyoruz sevgili Burcu Esmersoy” şeklindeki yorumu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce beğeni alarak dikkat çekti. Korel ile Esmersoy'un etkileşimi paylaşımın altındaki yorum sayısının da artmasını sağladı.

Yoğun Tempoya Maldivler Molası

2023 yılında uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Burcu Esmersoy evlilik hayatındaki huzuru her fırsatta dile getirmeyi ihmal etmiyor. İkili birkaç gün önce magazin gündemine oturan bir açıklama yapmıştı. İşkolik bir çift olduklarını belirten Esmersoy ve Akmandil yoğun çalışma saatlerine rarğmen birbirlerine zaman ayırdıklarını da söylemişti.

Yaz aylarında iş yoğunluğunun arttığını söyleyen Esmersoy'un Maldivler kaçamağı ünlü sunucunun yorgunluğunu atmasını sağladı. Paylaştığı fotoğraflarsa yaşına rağmen formunu koruduğunu kanıtladı.