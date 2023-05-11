Burcu Esmersoy'un bikinili pozları genç kızları ağlattı: "Sinirlerimizi bozuyorsunuz..."

Manken olarak başladığı kariyer hayatına sunucu olarak devam eden Burcu Esmersoy magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimlerin başında yer alıyor. Şimdilerde kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil, ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un Instagram hesabından paylaştığı her fotoğrafı gündem oluyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 47 yaşındaki ünlü sunucu ünlü bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçti. Yatta çekim yapan Burcu Esmersoy'un bikinili fotoğrafları resmen sosyal medyayı salladı.

Ünlü ismin, yaşına rağmen yıllardır koruduğu fit vücudu adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Kendi Instagram hesabından da bikinili pozlarını paylaşan Burcu Esmersoy'un takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medya kullanıcıları Esmersoy'un paylaşımına, "Sinirlerimizi bozuyorsunuz amaaa", "Bu kadar güzelde olunmaz ki" "Hiç yaşlanmıyor, gençleşiyor", "47 yaşında, 47 kere maşallah", "Bir dilim de olsa ekmek yemiyor musun" gibi birçok yorumda bulundu.