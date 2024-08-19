Burcu Esmersoy'dan Instagram'da bikini defilesi!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Esmersoy, geçtiğimiz gün takipçilerine özel bir bikini defilesi sundu. Paylaştığı videoda birbirinden şık bikinilerle kamera karşısına geçen güzel sunucu, adeta bir moda şovuna imza attı.

Esmersoy’un bu paylaşıma, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, ünlü sunucunun fit vücudu ve zarafetine övgüler yağdırırken, video kısa sürede viral oldu. Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını etkilemeye devam ediyor.