Burcu Esmersoy nazara geldi

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, yaz aylarını arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da geçiriyor. Tatilin keyfini çıkaran Esmersoy'un neşeli anları, maalesef bir kaza ile kesintiye uğradı.

Eğlenceli bir gün geçiren Esmersoy, denizde arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda nazara gelerek ufak bir kaza yaşadı. Bu anlar ise paparazziler tarafından objektiflere yansıdı. Görüntülerde, ünlü sunucunun bir anda denize düşen vücudunun yarısının suya bıraktığı görülüyor.

Esmersoy'un tatil kıyafet tercihi de dikkat çekti. Sosyal medyada sıkça bikinili paylaşımlarıyla tanınan ünlü isim, bu sefer mayo tercih etti. Mayo seçimiyle ilgili yaptığı bir açıklama olmasa da, farklı bir tarz deneyimlediği gözlerden kaçmadı.