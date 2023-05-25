Burcu Esmersoy: Metrobüse hiç binmedim!

Ünlü televizyon sunucusu Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, daha önce hiç metrobüse binmediğini ifade etti. Esmersoy'un bu sözleri, toplu taşıma kullanımı ve şehir içi ulaşım konularında tartışmalara sebep oldu.

Esmersoy, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, İstanbul'daki toplu taşıma araçları hakkında bir açıklama yaptı. Sunucu, "Bir çekimden koştura koştura buraya geldim. Görüşmelere geç kaldığım zaman toplu taşımayı kullanıyorum. Metroya bindiğim oluyor. Görenler gülümseyip, fotoğraf çektiriyor. Metrobüse hiç binmedim. Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana" şeklinde konuştu.