Burcu Esmersoy Bodrum'da tatilin keyfini çıkardı

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde objektiflere yansıdı. Güneşli bir yaz gününde tatilin tadını çıkaran Esmersoy'a arkadaşları da eşlik etti.

Görüntülendiği sırada iskelede tur atan Burcu Esmersoy, ardından bir tekneye bindi. Kırmızı mayosunun üzerine giydiği beyaz gömlekle dikkat çeken Esmersoy, şıklığıyla göz kamaştırdı.

Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden ünlü isim, onlara el sallayarak sıcak bir selam verdi. Esmersoy’un bu neşeli ve rahat halleri, tatilin keyfini nasıl çıkardığını gözler önüne serdi.

Burcu Esmersoy, Bodrum'daki tatiliyle yine hayranlarının beğenisini kazandı.