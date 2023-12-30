Burcu Esmersoy, 2024'e yeni ücret tarifesiyle giriş yapıyor!

Ünlü sunucu ve moderatör, Instagram'daki etkileyici varlığını değerlendirerek 2024'e girerken hikaye paylaşımları için ücretini güncelledi. 4 milyon 300 bin takipçisi olan Esmersoy, reklam ve sponsorluk anlaşmaları kapsamında en az 65 bin TL kazanacak.

Ayrıca, organizasyonlarda yapacağı sunuculuk ve moderatörlük görevleriyle de gelirine katkı sağlamayı hedefleyen Burcu Esmersoy, bu alandaki profesyonelliğiyle dikkat çekiyor. Organizasyonlarda elde edeceği gelir ise yeni yılda 25 bin dolar (725 bin TL) olarak belirlendi.