Burcu Esmersoy, 2024'e yeni ücret tarifesiyle giriş yapıyor!

Burcu Esmersoy, 2024'e güncellediği ücret tarifesiyle damgasını vuruyor. Esmersoy'un Instagram'da 4 milyon 300 bin takipçisine ulaşan hesabından yapacağı hikaye paylaşımlarından en az 65 bin TL kazanması bekleniyor.

Burcu Esmersoy, 2024'e yeni ücret tarifesiyle giriş yapıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2023 21:54

Ünlü sunucu ve moderatör, Instagram'daki etkileyici varlığını değerlendirerek 2024'e girerken hikaye paylaşımları için ücretini güncelledi. 4 milyon 300 bin takipçisi olan Esmersoy, reklam ve sponsorluk anlaşmaları kapsamında en az 65 bin TL kazanacak.

Ayrıca, organizasyonlarda yapacağı sunuculuk ve moderatörlük görevleriyle de gelirine katkı sağlamayı hedefleyen Burcu Esmersoy, bu alandaki profesyonelliğiyle dikkat çekiyor. Organizasyonlarda elde edeceği gelir ise yeni yılda 25 bin dolar (725 bin TL) olarak belirlendi.

Benzer Haberler
Mine Tugay'dan beğeni toplayan yeni yıl pozu Mine Tugay'dan beğeni toplayan yeni yıl pozu
Burcu Biricik hamile mi? Burcu Biricik hamile mi?
Burcu Biricik hamile mi? Burcu Biricik hamile mi?
Pelin Karahan'dan 2023'e veda paylaşımı... Pelin Karahan'dan 2023'e veda paylaşımı...
Gülben Ergen sahne arkasını paylaştı: Gülben Ergen sahne arkasını paylaştı: "İlk iş ayakkabıları fırlatmak..."
Yabani dizisinden yılın son aşkı! Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı el ele yakalandı Yabani dizisinden yılın son aşkı! Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı el ele yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
  • 29-12-2023 11:25

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?