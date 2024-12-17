Burcu Biricik’ten eşiyle aşk dolu paylaşım!

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik, sosyal medyada eşi Emre Yetkin ile paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.

Burcu Biricik’ten eşiyle aşk dolu paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-12-2024 17:47

Ünlü oyuncu, Haziran 2023’te final yapan dizisinin ardından daha sakin bir hayat sürerken, özel anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. Biricik, son paylaşımında eşiyle çekildiği romantik bir kareye kalp emojisi ekleyerek takipçileriyle buluşturdu.

Aşk dolu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı. Sevenleri, fotoğrafın altına “Mutluluğunuz daim olsun” ve “Harika bir çift” gibi yorumlar yaptı.

Burcu Biricik, hem oyunculuğu hem de doğal ve samimi paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Final korkusu! Başroller ücretlerini yüzde 15 indirim yaptı! Final korkusu! Başroller ücretlerini yüzde 15 indirim yaptı!
Kan Çiçekleri dizisi Mardin’de muhteşem bir finalle ekranlara veda ediyor Kan Çiçekleri dizisi Mardin’de muhteşem bir finalle ekranlara veda ediyor
Barış Arduç ve Hande Erçel’li “Rüzgara Bırak” için geri sayım başladı! Barış Arduç ve Hande Erçel’li “Rüzgara Bırak” için geri sayım başladı!
Kuruluş Osman’a yeni kan: Altuga rolüyle dizisiye katılıyor Kuruluş Osman’a yeni kan: Altuga rolüyle dizisiye katılıyor
Bahar dizisine sürpriz konuk Bahar dizisine sürpriz konuk
'Müge Anlı, Çağla Şıkel'e laf çaktı' iddialarına yanıt verdi! 'Müge Anlı, Çağla Şıkel'e laf çaktı' iddialarına yanıt verdi!
ÇOK OKUNANLAR
Yabani dizisine duygusal veda: Final çekimleri tamamlandı
  • 13-12-2024 18:12

Yabani dizisine duygusal veda: Final çekimleri tamamlandı

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı:
  • 12-12-2024 14:01

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: "Kendisi sizinle yaşıt sayılır"

Teoman'dan olay itiraf: 'En çok evde sevişmeyi seviyorum'
  • 13-12-2024 18:09

Teoman'dan olay itiraf: 'En çok evde sevişmeyi seviyorum'

Hadise’nin konseri gündem oldu: Dans şovu tartışma yarattı
  • 14-12-2024 19:10

Hadise’nin konseri gündem oldu: Dans şovu tartışma yarattı

Tuba Büyüküstün Kızıldeniz Film Festivali’nde göz kamaştırdı!
  • 13-12-2024 11:05

Tuba Büyüküstün Kızıldeniz Film Festivali’nde göz kamaştırdı!