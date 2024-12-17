Burcu Biricik’ten eşiyle aşk dolu paylaşım!

Ünlü oyuncu, Haziran 2023’te final yapan dizisinin ardından daha sakin bir hayat sürerken, özel anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. Biricik, son paylaşımında eşiyle çekildiği romantik bir kareye kalp emojisi ekleyerek takipçileriyle buluşturdu.

Aşk dolu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı. Sevenleri, fotoğrafın altına “Mutluluğunuz daim olsun” ve “Harika bir çift” gibi yorumlar yaptı.

Burcu Biricik, hem oyunculuğu hem de doğal ve samimi paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor.