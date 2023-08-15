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Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in Bodrum tatili! Eşinin yanağını okşadı

Kanal D'nin geçtiğimiz aylarda final yapan dizisi 'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Emre Yetkin’le çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Emre Yetkin’e suyun içerisinde yanağını okşayan Biricik’in samimi halleri objektiflere yansıdı.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in Bodrum tatili! Eşinin yanağını okşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2023 09:11

Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a yaptıkları tatiline devam ediyor. Tatilin keyfini arkadaş grubuyla çıkaran çift, Yalıkavak'taki Momo Beach'te görüntülendi.

Biricik, kırmızı mayo giyerek denizin serin sularına kendisini bıraktı. Eşi Emre Yetkin de kısa süre sonra eşinin yanına gelerek suyun içerisinde vakit geçirdi. Emre Yetkin, suyun içerisindeyken eşinin yanağını okşayarak keyifli anlar yaşadı. Bu anlar, objektiflere yansıyan fotoğraflarla görüntülendi.

Biricik'in fit görünümü ve tatil keyfi gözleri üzerine çekerken, çiftin ve arkadaşlarının neşeli anları da dikkat çekti. Deniz keyfinin ardından merdivenlerden çıkan Burcu Biricik, hayranlarıyla kısa bir sohbet etmeye çalıştı.

Ünlü çiftin Bodrum tatili hakkında daha fazla detay ortaya çıkmazken, Burcu Biricik'in dinlenme molasını iyi değerlendirdiği ve keyifli anlar yaşadığı görülüyor. Tatil, oyuncunun yoğun iş temposundan uzaklaşarak dinlenmesi için iyi bir fırsat sunmuş gibi görünüyor.

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