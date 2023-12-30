Burcu Biricik hamile mi?

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in hamile olduğu iddiaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Biricik'in eşi Emre Yetkin ile birlikte Fransa'da tatil yaptığı bir video, hayranlarının dikkatini çekerek bebek dedikodularını başlattı.

Ünlü çiftin 7 yıllık evliliği devam ederken, sosyal medyada paylaştıkları videoda Burcu Biricik'in üzerindeki bol elbise ve çiftin mutluluğu, takipçilerini heyecanlandırdı. Videoya gelen yorumlar arasında, "Bebek mi geliyor?" soruları dikkat çekti.





Birsen Altuntaş, bu konudaki merakı gidermek için Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin'e soru yöneltti. Yetkin ise espriyle karşılık vererek, "O haber senede bir çıkar. Bizi üretmeye yetiyor memleketin…" dedi.

Burcu Biricik'in Camdaki Kız dizisindeki muhteşem performansının ardından hayran kitlesi genişlemiş ve sosyal medyada aktif bir takipçi kitlesi oluşmuştu. Bu nedenle çiftin paylaştığı tatil videosu, hayranlarını heyecanlandırarak bebek beklentisiyle ilgili dedikoduları alevlendirdi. Ancak Emre Yetkin'in yaptığı espri, durumu netleştirmese de hayranlar arasında gülüşmelere neden oldu.



