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Gecce Magazin Haberleri
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Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a 'çürük' göndermesi

Burcu Binici (36), 1 Eylül 2022'de evlendiği rapçi Tankurt Manas (31) ile 22 Mart'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Güzel oyuncu, eski eşine ağır bir göndermede bulundu.

Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a 'çürük' göndermesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-05-2023 08:06

İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim, Fox'un önceki akşam gerçekleştirdiği birinci yıl kutlama partisindeydi. Gecceye katılan ünlüler arasında yer alan Burcu Binici, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Oyuncu, “Haziranın ilk haftası sinema filmine başlayacağız. Sonrasında bir tane daha olacak” dedi.


"BEN BİTİRDİM O İŞLERİ"

Tankurt Manas ile kısa süren evliliği hakkında gelen soruları cevaplayan 36 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçti bitti. Herkesin Allah çarşısına göre pazar versin. Bazen olmayınca olmuyor. Bilemiyorsun da. Karpuzu eline aldığında anlayamıyorsun ki çürük mü değil mi diye! Yapacak bir şey yok. Ben bitirdim o işleri."

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