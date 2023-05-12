Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a 'çürük' göndermesi

İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim, Fox'un önceki akşam gerçekleştirdiği birinci yıl kutlama partisindeydi. Gecceye katılan ünlüler arasında yer alan Burcu Binici, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Oyuncu, “Haziranın ilk haftası sinema filmine başlayacağız. Sonrasında bir tane daha olacak” dedi.

"BEN BİTİRDİM O İŞLERİ"

Tankurt Manas ile kısa süren evliliği hakkında gelen soruları cevaplayan 36 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçti bitti. Herkesin Allah çarşısına göre pazar versin. Bazen olmayınca olmuyor. Bilemiyorsun da. Karpuzu eline aldığında anlayamıyorsun ki çürük mü değil mi diye! Yapacak bir şey yok. Ben bitirdim o işleri."