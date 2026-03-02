Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf: "Türkiye’de Başka Örneğim Yok!"

Burçin Terzioğlu kaç yaşında? Burçin Terzioğlu'nun beslenme sırrı ne? Ünlü oyuncunun kariyerindeki 40. yılına özel açıklamaları, Türkiye'de tek çıktığı o araştırma ve gençlik sırları haberimizde...

Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf:
Yayın Tarihi : 02-03-2026 10:47

Ekranların sevilen yüzü Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programında hem kariyerine dair şaşırtıcı bir istatistiği paylaştı hem de yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırlarını ifşa etti. 4 yaşından beri setlerde olan 45 yaşındaki oyuncu, adeta bir "set çocuğu" olarak büyümenin getirdiği benzersiz unvanını anlattı.

Türkiye’nin "Hiç Ara Vermeyen" Tek İsmi

Kariyerinde 40 yılı geride bırakan Terzioğlu, sendikadan aldığı ilginç bir araştırmanın sonucunu ilk kez paylaştı. Dünya genelinde yapılan bu araştırmaya göre Terzioğlu, Türkiye'de bir ilki temsil ediyor:

"Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp, hiç ara vermeden bugüne kadar devam ettiren Türkiye'deki tek isim benmişim. Duyduğumda çok şaşırdım ve hoşuma gitti. Ben sete doğdum, orası benim yaşam alanım."

 

"Yaşlan Be Kadın!" Diyenlere Yanıt: İşte Güzellik Rutini

Hayranlarının "nasıl yaşlanmıyorsun?" sorularına samimiyetle yanıt veren Terzioğlu, disiplinli yaşam tarzını şu maddelerle özetledi:

  • Beslenme Yasakları: Glüten, süt ürünleri ve şeker kesinlikle tüketmiyor.

  • Protein Ağırlıklı: Spor yaptığı için protein desteği alıyor ve akşamüstü yemeği kesiyor (Aralıklı oruç).

  • Erken Yat, Erken Kalk: Saat 22.30'da uyuyup, sabah 06.00'da güne başlıyor.

  • Genetik Miras: Genç görünümünün temelinde iyi genlerin de payı olduğunu kabul ediyor.

Proje Seçiminde "Şiddet" Kırmızı Çizgisi

Karakter seçerken toplumsal sorumluluk gözettiğini belirten ünlü oyuncu, sektördeki duruşunu şu sözlerle netleştirdi:

  • Etki Odaklı: Canlandıracağı karakterin eylemlerinin insanlardaki etkisi en önemli kriteri.

  • Şiddete Hayır: Şiddetin normalleştirildiği hikayelerden özellikle uzak durmaya çalışıyor.

