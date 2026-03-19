Burak Yörük’ten Ayrılık İddialarına Açıklama: "Elim Çarpmış..."

Burak Yörük, Tuana Yılmaz’ı takipten çıkmasıyla gündeme gelen ayrılık iddialarına “Elim çarpmış” açıklamasıyla yanıt verdi.

Burak Yörük’ten Ayrılık İddialarına Açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2026 10:55

Oyuncu Burak Yörük, özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Sosyal medyada sevgilisi Tuana Yılmaz’ı takip etmeyi bırakması, kısa sürede ayrılık söylentilerine neden oldu.

Uzun süredir birlikte olan çiftin ilişkisi, daha önce evlilik planlarıyla gündeme gelmişti. Bu nedenle sosyal medyada yaşanan bu gelişme dikkat çekti.

Evlilik Planlarıyla Gündeme Gelmişti

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Yörük, 2024 yılında sevgilisine evlilik teklif ettiğini açıklamıştı.

Oyuncu, o dönemde yaptığı açıklamada evlilik hazırlıkları hakkında bilgi vermişti. “İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz. Prosedürlü bir şey planlıyoruz” sözleriyle planlarını dile getirmişti.

Takipten Çıkma Detayı Gündem Oldu

Son günlerde Yörük’ün Tuana Yılmaz’ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakması dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından çiftin ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

“Elim Çarpmış” Açıklaması Geldi

Burak Yörük, konuyla ilgili açıklamayı yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Oyuncu, yaşanan durumun bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti.

Yörük paylaşımında, “Elim çarpmış herhalde, setteyken fark etmedim. Arkadaşlar sorunca fark ettim. Dostlar, beni bilip ‘Yanlışlık vardır’ yazmanız çok hoşuma gitti” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca oyuncu, sevgilisi Tuana Yılmaz’ın fotoğrafını da paylaşarak iddialara bu şekilde yanıt verdi.

İddialara Nokta Koydu

Bu açıklamayla birlikte ayrılık iddialarına yanıt verilmiş oldu. Yörük’ün paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

Çiftin ilişkisine dair ortaya atılan iddialar, yapılan açıklamanın ardından netlik kazandı.

