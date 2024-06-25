Burak Yılmaz'dan Bodrum'da anlamlı yardım

38 yaşındaki eski milli futbolcu Burak Yılmaz, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Arkadaşları ve eşi İstem Yılmaz ile birlikte tatilin tadını çıkaran ünlü futbolcu, eğlenceli anlarıyla objektiflere yansıdı.

Plajda dostlarıyla sohbet eden Yılmaz, denizde oynayan çocukların yardım isteğini geri çevirmedi. Denizde bulunan büyük balık iskeletinden korkan çocukların yardımına koşan Yılmaz, hemen yerinden kalkarak iskeleti denizden alıp sahile getirdi. Bu hareketiyle çocuklara derin bir oh çektiren Yılmaz’a, minikler "Adamsın Burak abi" diyerek teşekkür etti.

Fit vücudu ve yardımsever tavrıyla dikkat çeken Burak Yılmaz, plajda hem çocukların hem de yetişkinlerin sevgisini kazandı.