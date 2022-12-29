Burak Sevinç: Bu durum terbiyesizlik!

Burak Sevinç, önceki gün menajerlik ajansının düzenlediği yeni yıl partisine katıldı. Sevinç, geccede gazetecilerin, "Oyuncu ücretlerinin kadın ve erkek arasında farklı olmasını ve erkek oyuncuların partner seçiyor olması dedikodusunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna yanıt verdi:





"Partner seçme hakkı kimsenin yok. Sen orda bir karaktersin çünkü. Karşında kimin oynayacağına karar veremezsin. Eğer yapılıyorsa çok ama çok ayıp. Ücrete gelecek olursak, herkesin bir kaşesi vardır. Ben belli bir kaşe söylerim yapımcı tamam derse oynarız. Sen ona niye bu kadar verip bana bu kadar veriyorsun diye sorgulamam. Benden fazla alana Allah bereket versin, daha fazlasını alsın. Biraz dedikoduya kaçıyor bunlar ama sektörde yaşanıyor. Terbiyesizlikmiş gibi geliyor bana bu durumlar."