Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, Cennetin Çocukları'nda Partner Oldu!

TRT 1’in, yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı ve senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı beğeniyle izlenen dizisi “Cennetin Çocukları”, her pazartesi izleyicilerin içini ısıtan hikayesiyle ekran yolculuğunu sürdürürken, güçlü kadrosuna iki başarılı isim dahil oldu. Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’in partner olacağı dizide, heyecan ve sürprizlerle dolu yeni bir dönem başlıyor.

Kamil ve Zeynep’in Yolları Arafköy’de Kesişiyor!

İkizini bulma umuduyla çıktığı zorlu yolculuğun ardından, huzur bulma hayaliyle kasabasına dönen Kamil (Burak Serdar Şanal) ile okumaya, öğrenmeye ve araştırmaya tutkuyla bağlı arkeolog Zeynep’in (Buse Meral) yolları Arafköy’de kesişiyor. Yaşadıklarından sonra bambaşka bir adam olarak dönen Kamil ve kendi keşiflerinin peşine düşen Zeynep, bu kasabada yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyor. Arafköy’deki beklenmedik sürprizler ve yeni tehditlerle yüzleşecek olan ikili, hem birbirlerinin hayatına dokunacak hem de kasabadaki tüm dengeleri değiştirecek.

