Burak Özçivit'ten oğlu Karan'la eğlenceli pozlar

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da Karan adını verdikleri oğulları dünyaya gelen Burak Özçivit, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Yakışıklı oyuncunun bugün doğum günü. 38 yaşına basan Burak Özçivit, doğum gününde oğlu Karan ile dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.





Üç yaşındaki Karan ile eğlenceli hallerini "Burada da bir Cankuşu" notu ile takipçilerinin beğenisine sunan Burak Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen'den kalp emojilseriyle birlikte "Aşklarım" yorumu geldi.





Öte yandan Karan Özçivit'in, büyüdükçe babasına daha çok benzemesi dikkatlerden kaçmadı.