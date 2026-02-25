Burak Özçivit’ten "Eyüpsultan" Yatırımı İddialarına Cevap: 150 Milyon TL’ye 30 Daire mi Aldı?

Kuruluş Osman dizisindeki başarısının ardından bugünlerde tek kişilik tiyatro oyunuyla sahnelerde boy gösteren Burak Özçivit, hakkında çıkan dev yatırım iddiasına noktayı koydu. İstanbul’un tarihi semtlerinden Eyüpsultan’dan toplu konut aldığı öne sürülen ünlü oyuncu, sessizliğini bozarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

150 Milyon TL'lik Yatırım İddiası Neydi?

Magazin kulislerinde hızla yayılan haberlere göre; Burak Özçivit’in Eyüpsultan bölgesinden tek seferde 30 daire satın aldığı ve bu yatırım için 150 milyon TL ödediği iddia edilmişti. Bu haber kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sosyal Medyada "Emlak" Tartışması

Haberin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar rakamları ve bölgeyi mercek altına aldı. İşte dikkat çeken bazı yorumlar:

"Eyüpsultan'da 5 milyona nerede ev var? Söyleyin biz de alalım!"

"Servetine servet katıyor, Eyüpsultan'ı komple alsaymış bari."

"Bizim hayalimiz bir ev alıp emekli olmak, adam 30 tane birden alıyor."

Burak Özçivit Son Noktayı Koydu: "Lütfen Bırakın"

Başta sessiz kalan ancak tartışmaların büyümesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Özçivit, iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu:

“Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın.”

Ünlü oyuncunun bu net çıkışı, "emlak krallığı" iddialarının bir sosyal medya şehir efsanesinden ibaret olduğunu kanıtlamış oldu.