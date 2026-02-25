Burak Özçivit’ten "Eyüpsultan" Yatırımı İddialarına Cevap: 150 Milyon TL’ye 30 Daire mi Aldı?

Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire mi aldı? Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in 150 milyon TL'lik yatırım iddialarına verdiği sert yanıt ve sosyal medyadaki yansımaları haberimizde...

Burak Özçivit’ten
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2026 14:23

Kuruluş Osman dizisindeki başarısının ardından bugünlerde tek kişilik tiyatro oyunuyla sahnelerde boy gösteren Burak Özçivit, hakkında çıkan dev yatırım iddiasına noktayı koydu. İstanbul’un tarihi semtlerinden Eyüpsultan’dan toplu konut aldığı öne sürülen ünlü oyuncu, sessizliğini bozarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

150 Milyon TL'lik Yatırım İddiası Neydi?

Magazin kulislerinde hızla yayılan haberlere göre; Burak Özçivit’in Eyüpsultan bölgesinden tek seferde 30 daire satın aldığı ve bu yatırım için 150 milyon TL ödediği iddia edilmişti. Bu haber kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

 Sosyal Medyada "Emlak" Tartışması

Haberin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar rakamları ve bölgeyi mercek altına aldı. İşte dikkat çeken bazı yorumlar:

  • "Eyüpsultan'da 5 milyona nerede ev var? Söyleyin biz de alalım!"

  • "Servetine servet katıyor, Eyüpsultan'ı komple alsaymış bari."

  • "Bizim hayalimiz bir ev alıp emekli olmak, adam 30 tane birden alıyor."

Burak Özçivit Son Noktayı Koydu: "Lütfen Bırakın"

Başta sessiz kalan ancak tartışmaların büyümesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Özçivit, iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu:

“Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın.”

Ünlü oyuncunun bu net çıkışı, "emlak krallığı" iddialarının bir sosyal medya şehir efsanesinden ibaret olduğunu kanıtlamış oldu.

Benzer Haberler
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik "Karya"
"Bize Ünlü Demeyin!" Burcu Biricik’ten Şok Sözler: İlk İtilip Kakılanlar Biziz.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! "Dünyamız Pespembe."
Sezen Aksu’dan Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"
3 Haftalık Nişan Bitti mi? İrem Derici DJ Melih Kunukçu’yu Tek Kalemde Sildi! 3 Haftalık Nişan Bitti mi? İrem Derici DJ Melih Kunukçu’yu Tek Kalemde Sildi!
Burak Berkay Akgül’e En Anlamlı Hediye! Bolu’da Adına Sınıf Açıldı. Burak Berkay Akgül’e En Anlamlı Hediye! Bolu’da Adına Sınıf Açıldı.
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!
  • 23-02-2026 11:45

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu:
  • 23-02-2026 12:03

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu: "Ye Beni Aşkım!"