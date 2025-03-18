Burak Özçivit’in yeni reklam anlaşması! Ünlü oyuncu uluslararası projede yer alacak

Türk dizi ve sinema sektörünün en popüler isimlerinden Burak Özçivit, yalnızca Türkiye’de değil, Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkede geniş bir hayran kitlesine sahip. Başarılı oyuncu, kariyerine yeni bir reklam anlaşmasıyla devam ediyor.

Burak Özçivit’in yeni reklam anlaşması! Ünlü oyuncu uluslararası projede yer alacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2025 10:42

Burak Özçivit, uluslararası bir markanın yüzü oldu. Anlaşma kapsamında ünlü oyuncu, markanın global projelerinde yer alarak geniş kitlelere hitap edecek. Özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya pazarında büyük bir ilgi gören Özçivit, yeni reklam kampanyasıyla da adından söz ettirecek.

Daha önce birçok prestijli markayla iş birliği yapan oyuncunun yeni projesi, hem hayranları hem de sektör profesyonelleri tarafından merakla bekleniyor. Burak Özçivit’in yer aldığı kampanyanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Burak Özçivit’in Reklam Anlaşmaları Dikkat Çekiyor

Özçivit, daha önce de birçok ünlü markayla reklam anlaşmaları yaparak Türkiye ve yurtdışında büyük başarılar elde etmişti. Oyuncunun özellikle lüks tüketim ve giyim markalarıyla yaptığı iş birlikleri, geniş yankı uyandırıyor.

 

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