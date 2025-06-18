Burak Özçivit’in Yeni İmajı Olay Oldu: Resmen Gençleşti!

Burak Özçivit, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri için uzun sakallar bırakan ünlü oyuncu, sakallarını kesince adeta yıllar öncesine döndü. Özçivit’in yeni hali sevenlerinden tam not aldı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sakalsız Haliyle Eski Rolleri Hatırlattı

Genç yaşlardan beri Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden olan Burak Özçivit, her rolünde izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Yeni imajıyla birlikte geçmişte canlandırdığı karakterlere benzerliğiyle dikkat çekti. Özellikle yakışıklılığı ve karizmasıyla bir kez daha hayranlarının gönlünde taht kurdu. Sosyal medyada yapılan “resmen gençleşti” yorumları, ünlü oyuncunun tarz değişikliğinin ne kadar beğenildiğini gözler önüne serdi.

Kuruluş Osman’dan Yeni Bir Dönem

Altı yıldır Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle ekranlara gelen Burak Özçivit, rolü gereği uzun sakallarıyla hafızalara kazındı. Ancak oyuncu, yeni bir döneme geçiş yaparak sakallarını tamamen kesti. Bu değişiklik hem izleyicilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Tarz değişikliğiyle daha genç bir görünüm kazanan Özçivit, oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açtığını hissettirdi.

Sosyal Medyada Övgü Yağmuru

Sakalsız haliyle sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni alan Burak Özçivit, X platformunda övgü dolu yorumlarla gündeme geldi. Oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni ve paylaşım topladı. Hayranları, ünlü ismin yeni imajına övgüler yağdırırken, “gençleşmiş” ve “eski Burak’a dönüş” gibi ifadeler sıkça kullanıldı.