Burak Özçivit'in 2023 ücreti belli oldu! İşte o rakam...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, rol aldığı dizilerin yanı sıra reklam yüzü olduğu markalardan, ücret karşılığı katıldığı açılış ve toplantılardan da bir servet kazanıyor. Eşi Fahriye Evcen ile kamera karşısına geçecekleri reklam tekliflerine de açık olan yakışıklı oyuncunun, 2023 yılı için yeni bir rakam belirlediği öğrenildi.



18.5 MİLYON TL!

Posta gazetesinin haberine göre; Özçivit ve oyuncu eşini reklamlarında oynatmak isteyen markalar, artık 1 milyon doları (18.5 milyon TL) gözden çıkarmak zorunda. Burak Özçivit kazandığı paraları genelde gayrimenkule yatırıyor.