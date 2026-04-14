Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Oğlu Karan 7 Yaşında

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, büyük oğulları Karan Özçivit için unutulmaz bir kutlama hazırladı. Sosyal medyanın en çok takip edilen ailelerinden olan ikili, çocuklarının yeni yaşını büyük bir coşkuyla karşıladı.

Karan Özçivit 7 Yaşına Bastı

Türkiye’nin sevilen oyuncuları Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen ilk çocukları Karan, bugün 7. yaş gününü kutluyor. 2023 yılında ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına alan ünlü çift, bu kez ilk göz ağrıları için görkemli bir organizasyona imza attı. Karan’ın büyümesi ve okul çağına gelmesi, ailenin mutluluğunu bir kat daha artırdı.

Minecraft Temalı Özel Doğum Günü Partisi

Kutlama için seçilen konsept, son yılların popüler oyunlarından biri olan Minecraft oldu. Partinin yapıldığı alan tamamen oyunun pikselli dünyasına uygun detaylarla süslendi. Fahriye Evcen, her ayrıntıyla bizzat ilgilenerek oğlu için masalsı bir ortam oluşturdu. Pastadan süslemelere kadar her şey yeşil ve siyah tonlarındaki oyun karakterlerinden ilham alınarak hazırlandı. Karan, bu özel gününde hayranı olduğu oyunun dünyasında vakit geçirmenin tadını doyasıya çıkardı.

Okul Arkadaşları Karan’ı Yalnız Bırakmadı

Bu renkli kutlamada Karan Özçivit, sadece ailesiyle değil okul arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Sınıf arkadaşlarının katılımıyla daha da şenlenen doğum günü partisinde çocuklar çeşitli oyunlar oynadı. Burak Özçivit, oğlu ve arkadaşlarıyla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı. Ünlü çift, partiden kareleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflar, hayranlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Karan’ın babasına olan benzerliği bir kez daha dikkat çekerken, ailenin uyumu büyük beğeni topladı.