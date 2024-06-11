Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Etiler'de trafik çevirmesine takılınca...

Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Ünlü çiftin turuncu renkli lüks aracının değeri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Etiler'de trafik çevirmesine takılınca...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2024 12:08

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gece Etiler'de bir trafik çevirmesinde objektiflere yansıdı. Gecenin neşesiyle dikkat çeken 38 yaşındaki Fahriye Evcen, elindeki kırmızı güller ve makyajsız haliyle doğal güzelliğini sergiledi.

Burak Özçivit, yurt dışında düzenlenen etkinliklerde hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. "Burak Bey'e yurt dışında gösterilen ilgi sizi kıskandırıyor mu?" sorusuna Fahriye Evcen, "Ne kıskançlığı? Ben çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir şey bu" diyerek samimi bir gülümsemeyle yanıt verdi.

Trafik çevirmesinde alkolmetreye üfleyen Burak Özçivit'in sıfır promil çıkması, çiftin sorunsuz bir şekilde yollarına devam etmelerini sağladı. Göz alıcı lüks otomobilleriyle dikkat çeken çiftin, yeni araçlarının yaklaşık 15 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

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