Burak Özçivit Kuruluş Osman’a Veda Etti! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

Burak Özçivit, Kuruluş Osman’dan ücret krizi nedeniyle ayrıldı. Osman Bey rolü için usta oyuncu Cihan Ünal’a teklif götürüldü.

Burak Özçivit Kuruluş Osman’a Veda Etti! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-07-2025 14:47

Burak Özçivit, 2019’dan bu yana başarıyla canlandırdığı Osman Bey karakterine 7. sezon öncesi veda etti. Ünlü oyuncunun, bölüm başı 4 milyon TL talep etmesi ve bu ücretin yapım şirketi tarafından kabul edilmemesi ayrılık kararını hızlandırdı. Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vedalaşmak büyük bir erdemdir” diyerek hem izleyicilere teşekkür etti hem de perde arkasındaki tartışmalara dikkat çekti.

Yerine Düşünülen İsim: Cihan Ünal

Özçivit’in ayrılığının ardından yapım ekibi yeni bir başrol arayışına girdi. Gündeme gelen ilk isim ise usta oyuncu Cihan Ünal oldu. 1988 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 12 bölümlük “Kuruluş” dizisinde Osman Bey’e hayat veren Ünal, 37 yıl sonra aynı karakter için yeniden teklif aldı.

Osman Bey’in Yaşlılık Yılları

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni sezon senaryosunda Osman Bey’in yaşlılık dönemine odaklanılacak. Bu nedenle yapım ekibinin Cihan Ünal’a teklif götürmesi, hem dizinin hikâye kurgusu hem de izleyiciler için nostaljik bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. Ünal’ın teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Kadroda Büyük Değişiklik Sinyali

Kulis bilgilerine göre Kuruluş Osman dizisinde sadece başrol değil, yardımcı oyuncu kadrosunda da ciddi değişiklikler yapılacak. Orhan Bey dönemine geçilmesiyle birlikte, mevcut kadrodan yalnızca birkaç ismin devam etmesi planlanıyor. Yeni sezonun nasıl bir hikâye ile ekranlara döneceği şimdiden büyük merak uyandırdı.

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