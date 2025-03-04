Burak Özçivit: “Gerçek dönüşüm zihinlerde başlar”

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, katıldığı ‘Prof. Dr. Sinan Canan ile Zihinsel Dönüşüm Sohbetleri’ programında meslek hayatındaki deneyimlerini ve başarı yolculuğunu izleyicilerle paylaştı. Programda, zihinsel dönüşümün ‘güven’ kavramı üzerinden ele alınması dikkat çekerken, Özçivit de Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden biri olmanın ipuçlarını paylaştı.

Gerçek dönüşümün önce zihinlerde başladığını vurgulayan ünlü oyuncu, kariyerinde edindiği tecrübelerin kendisine nasıl bir bakış açısı kazandırdığını anlattı. Özçivit, gençlere de ilham veren açıklamalarda bulundu.