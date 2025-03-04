Burak Özçivit: “Gerçek dönüşüm zihinlerde başlar”

Burak Özçivit, katıldığı ‘Prof. Dr. Sinan Canan ile Zihinsel Dönüşüm Sohbetleri’ programında meslek hayatında edindiği tecrübeleri ve başarı yolculuğunu izleyicilerle paylaştı.

Burak Özçivit: “Gerçek dönüşüm zihinlerde başlar”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2025 10:29

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, katıldığı ‘Prof. Dr. Sinan Canan ile Zihinsel Dönüşüm Sohbetleri’ programında meslek hayatındaki deneyimlerini ve başarı yolculuğunu izleyicilerle paylaştı. Programda, zihinsel dönüşümün ‘güven’ kavramı üzerinden ele alınması dikkat çekerken, Özçivit de Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden biri olmanın ipuçlarını paylaştı.

Gerçek dönüşümün önce zihinlerde başladığını vurgulayan ünlü oyuncu, kariyerinde edindiği tecrübelerin kendisine nasıl bir bakış açısı kazandırdığını anlattı.  Özçivit, gençlere de ilham veren açıklamalarda bulundu.

 