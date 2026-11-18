Nilüfer dizisi için hazırlıklar başladı. Kerem Çatay ve Pelin Diştaş'ın yapımcılığını üstlendiği Bombon Studios imzalı yapımın başrol arayışı ise sürüyor. İddiaya göre başrol karakteri olan ağa oğlu Aslan için Burak Deniz ile görüşülüyor. İşte detaylar...

Yeni yılda ekranda olması planlanan Nilüfer dizisi için yoğun geçen çalışmalar hızlandı. Projenin başrolünde yer alması için Burak Deniz'e teklif götürüldü. Eğer anlaşma sağlanırsa başarılı aktör Nilüfer'de Aslan karakterine hayat verecek.

Gaziantep'te Çekilmesi Planlanıyor



Henüz hangi kanalda yayınlanacağı açıklanmayan diziyi Zeynep Günay yönetecek. Senaryosunu ise Nükhet Bıçakçı kaleme alıyor. Nilüfer'in çekimlerinin bir son dakika değişikliği olmazsa Gaziantep'te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dizi doğduğu topraklara başsavcı olarak dönen Nilüfer Ölmez ile Aslan'ın hikayesini anlatacak. Burak Deniz'in gelen teklife ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu. Bakalım yakışıklı oyuncu Nilüfer dizisine "evet" diyecek mi?