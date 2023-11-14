Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Bestemsu Özdemir'den kafaları karıştıran açıklama

Oyuncu Bestemsu Özdemir ile meslektaşı Burak Deniz, bir partide geçtiğimiz aylarda samimi görüntüler vermiş ve bu durum aşk dedikodularını beraberinde getirmişti. Bodrum Türkbükü'nde katıldıkları bir marka davetinde ise ikili, gece boyunca birbirinden ayrılmamış ve samimi anlar yaşamıştı.

Saatlerce dans eden ve organizasyonun en çok konuşulan isimleri arasına giren Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir arasındaki yakınlaşmanın aşka dönüştüğü iddia edilmişti. Bu iddiaları güçlendiren bir detay ise Deniz'in, Özdemir'in araba kazası sonrasında bacağını kaybeden ve barınaktan sahiplendiği köpeği Mia ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıydı.

Aşk iddialarıyla ilgili Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde bir davette yaptığı açıklamada, "Gerçekten hayatımda majör bir değişiklik olursa ilk sizin haberiniz olur. Birçok arkadaşımla birçok davetlerde zaman geçiyoruz. Bestemsu ile de zaman geçirdik." demişti.

Bestemsu Özdemir ise geçtiğimiz akşam Cihangir'de yakın arkadaşı Asuman Dabak ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Keyifli geçen gecenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, aşk hayatıyla ilgili sorulara, "Gizliyorum ve de özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum. Nazar değmesinden korkuyorum. Var da demem, yok da demem." şeklinde cevap verdi. Asuman Dabak ise aynı projede yer almadıklarını ancak işlerinin iyi gittiğini belirterek, "Umarım nazar değmez, ben nazara inanıyorum; hem de rakamlara" dedi.