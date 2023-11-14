Advert

Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Bestemsu Özdemir'den kafaları karıştıran açıklama

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in, Serkan Mehmet Durdu ile nikah masasına oturmayı beklerken yollarını ayırdığı ve ardından Burak Deniz ile yeni bir ilişkiye başladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Burak Deniz bu söylentileri yalanlamış olsa da, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de Asuman Dabak ile görüntülenen Bestemsu Özdemir, kafa karıştıran bir açıklama yaparak durumu belirsizleştirdi.

Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Bestemsu Özdemir'den kafaları karıştıran açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 10:04

Oyuncu Bestemsu Özdemir ile meslektaşı Burak Deniz, bir partide geçtiğimiz aylarda samimi görüntüler vermiş ve bu durum aşk dedikodularını beraberinde getirmişti. Bodrum Türkbükü'nde katıldıkları bir marka davetinde ise ikili, gece boyunca birbirinden ayrılmamış ve samimi anlar yaşamıştı.

Saatlerce dans eden ve organizasyonun en çok konuşulan isimleri arasına giren Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir arasındaki yakınlaşmanın aşka dönüştüğü iddia edilmişti. Bu iddiaları güçlendiren bir detay ise Deniz'in, Özdemir'in araba kazası sonrasında bacağını kaybeden ve barınaktan sahiplendiği köpeği Mia ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıydı.

Aşk iddialarıyla ilgili Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde bir davette yaptığı açıklamada, "Gerçekten hayatımda majör bir değişiklik olursa ilk sizin haberiniz olur. Birçok arkadaşımla birçok davetlerde zaman geçiyoruz. Bestemsu ile de zaman geçirdik." demişti.

Bestemsu Özdemir ise geçtiğimiz akşam Cihangir'de yakın arkadaşı Asuman Dabak ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Keyifli geçen gecenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, aşk hayatıyla ilgili sorulara, "Gizliyorum ve de özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum. Nazar değmesinden korkuyorum. Var da demem, yok da demem." şeklinde cevap verdi. Asuman Dabak ise aynı projede yer almadıklarını ancak işlerinin iyi gittiğini belirterek, "Umarım nazar değmez, ben nazara inanıyorum; hem de rakamlara" dedi.

Benzer Haberler
Arka Sokaklar Pınar'ın son hali şaşırttı Arka Sokaklar Pınar'ın son hali şaşırttı
3 ay önce evlenmişti: Tuğçe Tayfur hamile 3 ay önce evlenmişti: Tuğçe Tayfur hamile
28 kilo veren Elçin Afacan'ın zayıflama sırrı 28 kilo veren Elçin Afacan'ın zayıflama sırrı
Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
Murat Dalkılıç ile sevgilisi Eda Dora'dan romantik poz Murat Dalkılıç ile sevgilisi Eda Dora'dan romantik poz
Mert Ramazan Demir'in 400 bin euroluk oyuncağı! Mert Ramazan Demir'in 400 bin euroluk oyuncağı!
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı